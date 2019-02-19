الامارات | تدشين حافلة السلامة الذكية للتوعية المرورية فى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حافلة السلامة الذكية للتوعية المرورية فى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، حافلة السلامة الذكية لتعزيز التوعية المرورية الموجهة لطلاب المدارس في دبي.

واطلع الطاير على تجهيزات حافلة السلامة الذكية والبرامج والتطبيقات الذكية المتوفرة داخلها لتدريب الطلاب، وتعريفهم بقواعد السلامة المرورية، وتعرف إلى الإمكانيات والمزايا التي توفرها الحافلة التي روعي في تصميمها الداخلي والخارجي مساعدة المتخصصين في التوعية المرورية في توصيل رسائل السلامة المرورية لطلاب المدارس، وتشجيعهم على الالتزام بها بهدف المحافظة على خلو المدارس والمناطق المحيطة بها من حوادث الوفيات المرورية، حيث نجحت الهيئة في السنوات السبع الماضية في الحفاظ على معدل صفر وفيات في مناطق المدارس.

وصممت الحافلة من الداخل ومن الخارج وفق خطة علمية وفنية تمت مناقشتها مع الشركة الراعية للمشروع STS، وطبقاً لدراسات حديثة أكدت أن الأساليب التعليمية التي تمزج المعلومة بالترفيه تعمل على ترسيخ قواعد الثقافة المرورية الصحيحة لدى الأجيال الجديدة بشكل أفضل بكثير من الوسائل التقليدية في تدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية.

وتحتوي الحافلة من الداخل على شاشات إلكترونية تفاعلية مزودة ببرامج تعليمية ترفيهية تمت مراجعتها من قبل المختصين بالسلامة المرورية في الهيئة، بالإضافة إلى امتداد التجهيزات التوعوية إلى خارج الحافلة حيث توضع على الأرضية المحيطة بالحافلة ألوان مختلفة للإشارة إلى المناطق الخطرة حول الحافلة والمناطق الأشد خطورة، بالإضافة إلى وجود أجهزة استشعار في المناطق الخطرة تصدر أصواتاً تنبيهية عند عبور الطلاب بجوارها، كما أن الحافلة مزودة بألواح شمسية لاستخدام الطاقة النظيفة لتشغيل الشاشات والبرامج داخل الحافلة.