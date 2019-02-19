بورتو تنضم إلى شبكة خطوط طيران الإمارات 2 يوليو

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن اعتزامها إطلاق خدمة جديدة بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى مدينة بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، وذلك اعتباراً من 2 يوليو (تموز) 2019.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى بورتو، ثاني أكبر مدن البرازيل بعد لشبونة، بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد القدمين في السياحية. وتخدم طيران الإمارات حالياً العاصمة البرتغالية برحلتين يومياً بطائرات من الطراز ذاته.

وسوف توفر خدمة طيران الإمارات الجديدة للمسافرين من وإلى شمال البرتغال، وكذلك للمسافرين من وإلى مدن في شمال غرب إسبانيا قريبة من بورتو مثل فيغو وسانتياغو دي كومبوستيلا، خيار السفر بسهولة إلى دبي وعبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، خصوصاً في أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط.

وسوف تعمل الرحلة بين دبي وبورتو في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. واعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل، ستغادر الرحلة "ئي كيه 197" مطار دبي الدولي في الساعة في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى بورتو في الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 198"، فسوف ستغادر بورتو في الساعة 5:35 مساءً وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي. ويتيح توقيت الوصول للركاب مواصلة سفرهم بسهولة على رحلات طيران الإمارات من مطار دبي الدولي إلى وجهات شهيرة، مثل لواندا (أنغولا) وجوهانسبرغ وبانكوك وشنغهاي وهونج كونج وملبورن وسيدني وغيرها.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تشهد البرتغال عموماً، وبورتو على وجه الخصوص نمواً في أعداد السياح. وسوف تساهم خدمتنا الجديدة، إلى جانب خدمة لشبونة برحلتين يومياً، في تلبية الطلب المتزايد من المسافرين بغرض الترفيه والعمل، بالإضافة إلى توفير مزيد من الخيارات والمرونة عند السفر من وإلى البرتغال".

تقع بورتو على الساحل الشمالي للبرتغال عند مصب نهر دورو، وتعد مدينة تجارية وصناعية مهمة، ما يجذب المسافرين من رجال الأعمال. كما أدرجت اليونسكو وسط بورت التاريخي على قائمة التراث العالمي، حيث يضم معالم تراثية وثقافية عديدة تشكل عناصر جذب للسياح.

ويحظى ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بمستويات راقية من الراحة والرعاية من أفراد أطقم الطائرات على اختلاف جنسياتهم، بمن فيهم مضيفات ومضيفون برتغاليون. كما يستمتعون بأكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، تعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب، بالإضافة إلى خدمات الطعام والشراب المتفوقة. وتستأثر العائلات بمزيد من الاهتمام بفضل المنتجات والخدمات المخصصة للأطفال.

من خلال الخدمة الجديدة، ستوفر "الإمارات للشحن الجوي" حمولة 18 طناً من مختلف الشحنات على كل رحلة في كل اتجاه، ما يتيح للشركات البرتغالية فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواقها التقليدية ودخول أسواق جديدة. وتشمل الصادرات البرتغالية الملبوسات الجاهزة والأحذية والفلين وقطع غيار السيارات.