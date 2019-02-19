"سيف ستي" تعرض سيارة كهربائية ذاتية القيادة في "آيدكس 2019"

تعرض شركة "سيف ستي" الإماراتية سيارة كهربائية متطورة ذاتية القيادة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتلبي الاحتياجات الفورية للمشاركين في وقت قصير ويمكن تحويلها إلى قاعة اجتماعات لما تحتويه من تجهيزات فريدة.

وأوضحت الشركة، التي تعمل في مجال الحلول الأمنية للمدن والمشاريع الذكية، للوكالة على هامش مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019 " أن السيارة تم تصميمها بالكامل بأيد إماراتية مئة بالمئة وتم بناؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات 2071 ومدن المستقبل.

وأفاد علي العامري الرئيس التنفيذي لشركة "سيف ستي" بأن السيارة يمكنها السير لمسافة 700 كيلومتر بشحنة كهرباء واحدة كما يمكنها نقل الركاب من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" في وقت قياسي جداً، مشيراً إلى أن إنتاج أول خمس نسخ من هذه السيارة سيكون بحلول العام 2020 بالتزامن مع إكسبو 2020 حيث يستطيع الزائرون والمشاركون استخدم السيارة ذاتية القيادة في تحركاتهم داخل المعرض.

وأضاف العامري أن السيارة التي تستخدم بصمة الوجه ستحدث تحولاً كبيراً في صناعة السيارات مما يتيح للركاب إنجاز بعض المهام الوظيفية حيث يمكنها التحول إلى قاعة اجتماعات متحركة بالإضافة إلى استخدام الشاشات الترفيهية المزودة بها السيارة في سماع الموسيقى ومشاهدة المواد الفيلمية.

وأشار إلى أن السيارة تتوافر بها وسائل الأمان ولا يصدر عنها أي ضوضاء أو انبعاثات تضر بالبيئة ومن شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخي والبيئة مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتشارك شركة "سيف ستي" الإماراتية ضمن منصة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019 الذي يضم معروضات لشركات وطنية وشركاء استراتيجيين متخصصين في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها إلى جانب عرض منتجات وخدمات 9 شركات وطنية.