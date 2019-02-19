مجموعة فنادق ماندارين أورينتال تعلن عن افتتاح أول منتجع لها في دبي والمنطقة

أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال عن افتتاح منتجع "ماندارين أورينتال جميرا، دبي" الذي تم تطويره من قبل مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي.

يقع المنتجع في قلب مدينة دبي، وعلى مقربة من المياه الفيروزية، ليضع معايير جديدة للتصميم الراقي والتجارب الفاخرة في المدينة. ويحمل تصميم المنتجع توقيع المصمم العالمي الشهير جيفري ويلكس، ويشمل غرفاً وأجنحة فسيحة وأنيقة عددها 256، معظمها معززًا بالشرفات والترّاسات الخاصة المطلة على مناظر البحر الخلابة أو على أفق المدينة الجميل.

ويوجد في منتجع "ماندارين أورينتال جميرا، دبي" ستة مطاعم وردهات فريدة في مواصفاتها الاستثنائية، لتقدم إضافاتٍ مرموقة إلى قطاع المأكولات والمشروبات في دبي. ويحمل كلٌّ من مطعمَ تاشكا للشيف البرتغالي الشهير جوزيه أفيليز، ومطعم اللحوم الياباني بأسلوب طهي الواراياكي نيتسو للشيف الأسترالي الأصل روس شونهان، البصمة المرموقة التي اشتهر بها هذا المنتج العالمي.

ويمتاز المنتجع بموقعه المتميز كأقرب منتجعٍ شاطئي إلى المناطق المالية والتجارية في دبي، كما يشتمل على العديد من المرافق الاستثنائية لعقد الاجتماعات وإقامة الفعاليات، كما يعد خيارًا مثاليًا لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الأخرى، حيث توجد غبه قاعةً للحفلات بمساحة 700 متراً مربعاً، مع تراس على الواجهة البحرية، وأربع قاعات أنيقة لعقد الاجتماعات، وغرفة حصرية لتحضيرات العروس.

ويوفر السبا في ماندارين أورينتال جميرا، دبي تجارب لا نظير لها، تكون مستوحاة من البيئة المحلية. وتشمل كل واحدة من غرف العلاج التسع مرافق لتغيير الملابس وحمّامات، كما يضمّ البعض منها تراسات خاصة مطلة على البحر. وتوفر هذه الواحة الجميلة تجارب علاجية حرارية ومائية فريدة، بالإضافة إلى مجموعةً مميزة من العلاجات الشاملة لاستعادة النشاط والاسترخاء.

ويوفر المنتجع مركزاً حديثاً للياقة البدنية، ونادي "ليتل نومادز" للأطفال الذي يشمل مجموعةً من الأنشطة الممتعة للصغار.

وفي معرض حديثه عن هذا الافتتاح ، قال ويرنر أنزينجر، المدير العام لمنتجع "ماندارين أورينتال جميرا، دبي": "يسعدنا الإعلان عن افتتاح أول منتجع يحمل علامة "ماندارين أورينتال" بمعاييرها الاستثنائية في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً للترحيب بضيوفنا في "ماندارين أورينتال جميرا، دبي".

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: "سيعمل فندق "ماندرين أورينتال جميرا، دبي" على تعزيز محفظتنا القوية لمواصفاته الاستثنائية، كما سيمثل إضافة ممتازة لقطاع الضيافة في دبي، وسيسهم في دعم النمو المستدام للسياحة في إحدى أكثر المناطق تميزاً في الإمارة ".

واحتفالاً بالافتتاح، يقدم منتجع "ماندارين أورينتال جميرا، دبي" باقة عنوان جديد للفخامة التي تشمل رصيداً يومياً بقيمةٍ تصل إلى 1100 درهم إماراتي يمكن إنفاقها في أنحاء المنتجع.