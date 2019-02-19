حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي "الأول" بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن بالغ تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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