كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف تطورت حيازة دول الخليج للسندات الأمريكية خلال 2018؟
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاعا في استثمارات دول الخليج، لسندات الخزانة الأمريكية خلال عام 2018، بينما حافظت الصين على صدارة دول العالم المستمرة في السندات الأمريكية، رغم الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن..
تعرف على تطور استثمارات دول الخليج بسندات الخزانة الأمريكية وأكبر الدول العربية خارج الخليج، بحسب موقع سي إن إن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كيف تطورت حيازة دول الخليج للسندات الأمريكية خلال 2018؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.