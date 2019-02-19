كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لامبورغيني هوريكان من دبي إلى أبوظبي في 35 دقيقة

شهدت نهاية الأسبوع الماضي انطلاق بطولة لامبورغيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط 2019 في دبي أوتودروم. عُقدت سلسلة السباقات لأول مرة عام 2017 في دبي وتقام في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وكان موقع Esquire Middle East على الأرض في سباق نهاية الأسبوع لتجربة إثارة Lamborghini Super Trofeo على المضمار.

هذا العام، OPPO كانت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والاسم الذي سيظهر كثراً بالمستقبل في سلسلة Lamborghini Super Trofeo حاضرة لإضافة تقنية جديدة “je ne sais quoi”.

وبالنسبة لعشاق السيارات، يمكن لسيارة لامبورغيني هوريكان الوصول من دبي إلى أبو ظبي في نفس الوقت الذي يستغرقه الهاتف لشحنه وهو 35 دقيقة شريطة أن تنطلق بسرعة 320 كم / ساعة.

وأتيحت فرصة اختبار قيادة سيارة Lamborghini Urus، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المصنعة من قبل شركة تصنيع سيارات إيطالية مزودة بمحرك V8 بتوربو مزدوج سعة 4.8 ليتر من محرك ينتج 641 حصان وثماني سرعات ZF 8HP وناقل حركة أوتوماتيكي.

وفي نهاية الأسبوع الجاري من 21 إلى 23 فبراير، سوف تشهد جزيرة ياس بأبوظبي تجمع سلسلة سيارات لامبورغيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط، ولأول مرة، سيتم قبول الفائزين في كل مرحلة في نهائيات كأس العالم في إسبانيا – من 24 إلى 27 أكتوبر، وبإمكان عشاق السباقات حضور الحدثين في دبي وأبوظبي مجاناً.