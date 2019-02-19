كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فندق ماندارين أورينتال الجديد في دبي

يحتوي فندق Mandarin Oriental Jumeira على ستة مطاعم في موقعه الرائع على شاطئ البحر، وهو الفندق الأول في دبي من علامة الفنادق ذات الشهرة العالمية.

ويضم الفندق 178 غرفة و 78 جناحًا فاخرًا وستة مطاعم جديدة بموقعها على شاطئ البحر، وتقول العلامة التجارية إنها ستجلب “موجة جديدة من الرفاهية” لضيوفها.

وتم تصميم الفندق من قبل المصمم العالمي الشهير Jeffrey Wilkes، ويرحب اللوبي المذهل بالضيوف عند وصولهم مع غابة من 900 مصباح في الأشجار المؤدية إلى الشاطئ. ثم يفتح اللوبي إلى شرفة في الهواء الطلق تشتمل على ميزات مائية وممرات وجسور حجرية وطوابق تخلق طريقًا إلى الشاطئ البكر، بحسب موقع واتس أون.

داخل الفندق ستجد ستة مطاعم جديدة للضيوف والسكان على حد سواء، ويقوم الشيف خوسيه أفيليز ، وهو أحد الحائزين على نجمة ميشلان في بيلكانتو في لشبونة بجولاته في رحلة عبر المطبخ البرتغالي في تاسكا، وهو مطعم داخلي وخارجي نابض بالحياة، هناك أيضا مطعم لحوم ياباني يدعى Netsu.

The Bay ، وهو مطعم يقدم الطعام على طراز البراسيري طوال اليوم مع مطابخ عرض وقوائم صديقة للعائلة وصالة ستفتح على مدار الساعة لتناول الوجبات الخفيفة.

ستجد في مكان آخر في الفندق سبا بمساحة 2000 متر مربع مع تسع غرف للعلاج وجيم أكثر حداثة ونادي “Little Nomads” للأطفال.

ماندرين أورينتال جميرا، دبي، مقابل ميركاتو مول، جميرا ، mandarinoriental.com