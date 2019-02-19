محمد بن زايد ورئيس "الشورى السعودي" يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعضاء الوفد المرافق، وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وبحث سموه والدكتور عبدالله آل الشيخ - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر - العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وحرص قيادتي البلدين على تنميتها، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشورى تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2019 بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.