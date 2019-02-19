محمد بن راشد يستقبل نائب وزير الدفاع الجزائري

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جناح وزارة الدفاع في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفريق الركن أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان في الجيش الجزائري والوفد المرافق. ورحب سموه بالوفد الجزائري في بلدهم الثاني دولة الإمارات، وأعرب عن سعادته بمشاركة الوفود العربية الشقيقة في افتتاح معرض «آيدكس 2019»، مؤكداً سموه أن مثل هذه الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات تبني جسوراً للتواصل بين شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة، وتساهم في تقريب المسافات مهما بعدت. ونقل الفريق الركن أحمد صالح قايد تحيات فخامة عبد العزيز بوتفليقة، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتمنيات فخامته لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء. وأعرب عن سروره بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض «آيدكس» الذي وصفه بالعرس الإماراتي العالمي الذي تنظمه دولة الإمارات الشقيقة، حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق محمد عبد الرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من كبار الضباط.