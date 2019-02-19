أبوظبي (وام) زار معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أمس الاثنين، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.

وكان في استقبال معالي آل الشيخ لدى وصوله، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما رافق معاليه، خلال الزيارة، معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي. واستمع معاليه خلال جولة قام بها لشرح من الشيخ خليفة بن طحنون عن الواحة ومرافقها.

وفي ختام الجولة، قام الدكتور آل الشيخ بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن طحنون يستقبل رئيس "الشورى السعودي" بواحة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.