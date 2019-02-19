الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجل في كل ميادين العمل

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر روضة الريف، أمس، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمعالي الشيخة حسينة واجد في زيارتها لدولة الإمارات، مثمنة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والروابط الطيبة بين شعبيهما الصديقين.

وأطلعت سموها.. رئيسة وزراء بنجلاديش على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم في المجالات كافة، وقالت سموها: «إن الدولة تمنحها الفرصة الكاملة لتقوم بدورها في تطوير وتنمية المجتمع، وقد أثبتت قدرتها ونجاحها في المهام والمناصب التي تديرها».

وذكرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المرأة الإماراتية تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات في كل ميادين العمل، وأصبح لها شأن كبير، حيث تشغل نحو 66 بالمائة من المناصب في الوظائف الحكومية، وأكثر من 30 بالمائة في القطاع الخاص، وتعمل في مجال التجارة والاستثمار، وتدير مشروعات تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم.

من جانبها، أشادت معالي الشيخة حسينة واجد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال دعم المرأة، وسعيها إلى أن تأخذ حقوقها كاملة في المجتمع.

وأبدت معاليها إعجابها بالتقدم الذي حققته المرأة الإماراتية بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها، حيث انعكس ذلك على السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي.

وأشارت رئيسة وزراء بنجلاديش إلى حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، حيث تقيم هذه الحملة مستشفيات وعيادات طبية تعالج مجاناً عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا الذين تستقبلهم بنجلاديش.. وقالت: «إن بلادها تعتز بهذه المساعدات الإنسانية الإماراتية وتؤكد أنها تعبر عن صدق ووفاء قيادتها وشعبها للشعوب الأخرى».

وأشادت معالي الشيخة حسينة واجد بروعة تنظيم معرض «آيدكس» الذي حضرت حفل افتتاحه وتستضيفه الإمارات، بما يعكس المظهر الحضاري والإنساني الذي تتميز به الدولة بفضل رعاية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وأكدت أهمية معرض «آيدكس»، مشيرة إلى أن دقة تنظيم المعرض والإقبال المكثف عليه يعكس تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة، مثل هذه المعارض المتخصصة.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء، تكريماً لمعالي الشيخة حسينة واجد، وحضر المأدبة واللقاء.. عدد من الشيخات والوزيرات وقيادات العمل النسائي في الدولة.