افتتاح مكتب لصندوق الأمم المتحدة للسكان في دبي

دبي (الاتحاد) افتتح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، مكتب ارتباط وشراكات جديداً له في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وذلك بمنحة من حكومة الإمارة.

ويندرج المكتب ضمن إدارة الصندوق الإقليمية للمنطقة العربية، ويعمل على تقوية الشراكات الحالية للصندوق، وتطوير شراكات جديدة له في دولة الإمارات بشكل خاص، وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يعتبر وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية، في أكثر من 150 دولة تضم ما يقارب 80% من سكان العالم.

وقال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية إن «الاعتماد على الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية سيمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من النساء والفتيات اللواتي هن بأمس الحاجة للخدمات الصحية والوقاية وخدمات تساهم في رفاهيتهن».

وتدعم برامج الصندوق في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية الصحة الإنجابية والنفسية للنساء، وتساهم في الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتمكين الشباب، وجمع وتحليل البيانات السكانية، والتي تعتبر أساساً لتخطيط المبادرات التنموية، والاستجابة الإنسانية للكوارث.

من جهتها، قالت شيرين سعدالله، مستشار الشراكة وتعبئة الموارد الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان: «يعتبر مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ذا أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة-دبي».

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