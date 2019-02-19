وفد حكومي يطلع على جهود شرطة أبوظبي في نشر القراءة

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد اللجنة العليا للقراءة التي تضم أعضاء من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على جهود اللجنة التنفيذية للقراءة بشرطة أبوظبي، والمبادرات والفعاليات التي ستنظمها في شهر القراءة، وأوجه التعاون المشترك.

وتعرف الوفد إلى المكتبة الذكية التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية وأهدافها في تحقيق تكامل العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة وتبني مبادرات مشتركة، على نحو يلبي رؤية الحكومة.

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