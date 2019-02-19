حاكم رأس الخيمة يستعرض التعاون الاستثماري مع وزير الزراعة البولندي

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي جان كريستوف اردانوفسكي، وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا، والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير والوفد المرافق في دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق خلال الزيارة التي ستساهم في توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين.

واستعرض صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والوزير البولندي، الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون السياحي والتجاري والزراعي والاستثماري المشترك بين البلدين.

وأشاد معالي وزير الزراعة البولندي بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، وبما تمتلكه من مقومات واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، معرباً عن أمله في تطوير علاقات الصداقة بين بولندا ودولة الإمارات التي تشهد نهضة حضارية كبيرة في المجالات كافة. وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.

حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، وروبرت روستيك، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية بالإمارة، وعدد من كبار المسؤولين.