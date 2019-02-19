حميد النعيمي: الإمارات تقدم مناهج جامعية عالية المستوى

عجمان (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بالنهضة والتطوير المستمرين في مسيرة التعليم والتي قطعت شوطاً كبيراً للوصول لكل مواطن ومقيم، وأصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم مناهج جامعية عالية المستوى في جامعاتها، وحققت كذلك الكثير من الإنجازات في شتى الميادين، ويرجع الفضل في ذلك لمسيرة النهضة الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الذين يولون اهتماماً، ويبذلون كل غالٍ ونفيس من أجل توفير الاحتياجات الأساسية كافة، لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه وازدهاره.

جاء ذلك، لدى حضور سموه وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من خريجي جامعة عجمان تحت شعار «عام التسامح» والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض. وتضم هذه الدفعة 344 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير، منهم 149 خريجاً تم تخريجهم أمس.

حضر مراسم حفل التخريج، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة كمتحدث رئيس للحفل، أعرب فيها عن سعادته وشكره لجامعة عجمان لدعوته لحضور احتفالها بتخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من طلابها تحت شعار «عام التسامح»، وأن يشاهد هذا العرس الأكاديمي الذي يمثل محطة مشرقة في تاريخ الجامعة.

وكرم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس اللجنة التنفيذية، خريجي دفعة «عام التسامح»، وتم تسليم شهادات التخرج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات والمتميزين. وتابع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم المتفوقين منهم. وأهدى صاحب السمو حاكم عجمان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان درع جامعة عجمان، تقديراً لدوره في دعم مسيرة التعليم والتسامح، ولتشريفه حفل تخريج دفعة عام التسامح.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي قدم درعاً مماثلاً لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

من جانب آخر، افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي المجمع الطلابي بالجامعة، واستمع سموه ومرافقوه خلال الجولة إلى أهمية هذا المبنى والذي جاء نظراً للنمو والتطور الذي شهدته الجامعة.