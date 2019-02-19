"أخبار الساعة": دعم متواصل للشباب الإماراتي في الخارج

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن انطلاق فعاليات «ملتقى شباب الإمارات العالمي» الذي احتضنته المملكة المتحدة، السبت الماضي، شكل مناسبة مهمة لإلقاء الضوء على استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى النهوض بالشباب وتعزيز الثقة لديه والاستفادة من قدراته في خدمة الوطن، وذلك من خلال تحميله مسؤولية تقديم الصورة المشرقة للدولة، والتعبير عن القيم الأصيلة لشعب الإمارات وإظهارها للعالم الخارجي.

وتحت عنوان «دعم متواصل للشباب الإماراتي في الخارج»، أوضحت أنه في هذه الفعاليات - التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب - يسعى المشاركون إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تفعيل «المبادرة العالمية لشباب الإمارات» التي أطلقها سموه في شهر أغسطس من العام الماضي 2018 والرامية إلى تسليح الشباب بالمهارات والإمكانات اللازمة، وغرس أسمى القيم فيهم لتمثيل الدولة عالمياً والتعريف بالهوية الإماراتية وقيمها وثقافتها، إضافة إلى بناء جيل من الشباب مطّلع على التوجهات العالمية ومتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات التي تؤهله للمنافسات العالمية.

وأضافت النشرة - الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن المبادرة تهدف إلى دعم مشاركة الشباب في الفعاليات الدولية وقيامه بالمهام والبعثات الرسمية في الخارج والتعريف بتجربة الإمارات واستراتيجيتها في تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب في كبريات الشركات العالمية لاكتساب الخبرة وتنظيم برامج وفعاليات مشتركة مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي.

وأشارت إلى أن ما يميز هذه الفعالية أنها تعتبر باكورة النشاطات التي دشنتها المؤسسة الاتحادية للشباب منذ إطلاق «المبادرة العالمية لشباب الإمارات».