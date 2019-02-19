كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “ليجو” توسع حضورها في الشرق الأوسط مع مكتب جديد في دبي

متابعة-سنيار: افتتحت “ليجو”، العلامة التجارية التي أنتجت كل شيء من المتنزهات الترفيهية إلى الأفلام الحصرية، رسميا مكتبا لها في دبي.

في الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة الدنماركية لصناعة الألعاب رسميا مكتبها الجديد في منطقة دبي للتصميم، وفقا لتقرير إخباري.

وينضم المكتب إلى متاجر “ليجو” الستة ومدينة ملاهي في دبي، وقد يكون هناك المزيد من هذه المشاريع في الطريق، وفقاً لما قاله جيروين بيير، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال لقاء صحفي.

وقال: “بحلول عام 2020، نقدر أنه سيكون هناك 125 مليون طفل في المنطقة، ولهذا السبب قررنا اتخاذ هذه الخطوة”، مضيفًا أن الشركة ستقوم الآن بتوظيف 25 موظفًا تقريبًا خلال الأشهر المقبلة.

تأسست “ليجو غروب” في عام 1932، وهي أكبر شركة ألعاب في العالم من حيث الإيرادات، حيث حصلت على ما يقرب من 5.3 مليار دولار أمريكي من المبيعات وفقًا لآخر النتائج المالية المتاحة لعام 2017.