الامارات | شرطة الشارقة تحذّر من الاستثمار في شركات وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحذّر من الاستثمار في شركات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللواء سيف الشامسي: «عدد كبير من شباب الإمارات وقعوا في فخ هذه الشركات الوهمية».

حذّر القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، الشباب ممن يريدون أن يستثمروا أموالهم بضرورة التأكد من صحة الشركات الاستثمارية الموجودة في الأسواق، فيما إذا كان لها وجود في أسواق الدولة بموجب تصريح رسمي لضمان حقوقهم، مؤكداً أن شرطة الشارقة لم تردها أي بلاغات من هذا النوع من قبل المستثمرين، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة بدأت تتتبع مثل هذه الشركات، متوقعاً أن تكون هناك بلاغات بمطالبات مالية قريباً.

وأكد أن هناك شركات وهمية استغلت أموال مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين للاستثمار فيها، عبر الترويج لها في شتى القطاعات، مشيراً إلى أن أبواب الشرطة والتحريات مفتوحة أمام الجميع لاستقبال البلاغات، وستعمل جاهدة على التقليل من خسائر المستثمرين الذين استثمروا أموالهم في شركات وهمية.

وتابع أن الدولة لديها مشروعات واضحة وأسواق مالية معتمدة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً أسهموا في شركات وهمية لا يعرفون مقرها، مبيناً أن الوقوع في فخ الشركات الوهمية له تبعات مالية وقانونية ومشكلات أسرية.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة تحذّر الشباب عبر بث رسائل توعية في مختلف قنواتها من التعامل مع الشركات الوهمية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شباب الإمارات وقعوا في فخ هذه الشركات الوهمية.

وبيّن الشامسي أن الشرطة تتوقع حدوث بعض المطالبات المالية، وستحاول تقليل الخسائر واسترداد الحقوق وإرجاعها لأصحابها، مؤكداً ضرورة التأكد من قبل أفراد المجتمع من أن الشركات رسمية ومعتمدة قبل التعامل معها، ووجوب التأكد من قانونية الشركات قبل الاستثمار فيها لضمان حقوقهم.

وأكد أن الشركة المدعوة (financial.org) لا يوجد لها فرع في الدولة، وستعمل الشرطة جاهدة على استرداد حقوق ضحاياها، إذ تقوم مثل هذه الشركات الوهمية باستهداف الشباب للحصول على أموالهم.

وأفاد بأن بعض الشباب يعتمدون على الراتب الحكومي أو الخاص، ويقعون عبر قروض من البنوك في فخ هذه الشركات الوهمية، على الرغم من كثرة التحذيرات التي أصدرت من قبل الجهات المختصة بالدولة.

• الشرطة تعمل جاهدة على التقليل من خسائر المستثمرين في شركات وهمية.