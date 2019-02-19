الامارات | روبوتات إماراتية تلفت الأنظار في «آيدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات إماراتية تلفت الأنظار في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض المخترع الإماراتي، أحمد سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أحمد المزروعي جروب»، المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، في معرض «آيدكس»، عدداً من الروبوتات العسكرية، التي تم تصنيعها بأيدٍ إماراتية، وتعمل من خلال منصات التحكم عن بعد، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المزروعي إن شركته تعرض أحدث الصناعات العسكرية الابتكارية، في مجال الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد، مشيراً إلى أن الروبوتات العسكرية المعروضة، خطفت أنظار الزوار والمهتمين، لما تتمتع به من دقة وجودة عاليتين في التصنيع، وأسعار تنافسية، مقارنة مع الشركات العالمية في هذا الصدد.

وأضاف أن الروبوتات لها دور كبير في العمليات العسكرية المستقبلية، خصوصاً في أرض المعركة والمناطق الوعرة والمحظورة، والذي من شأنه أن يقلل الخطورة المحتملة على الجنود في ميادين القتال، مشيراً إلى أنه أنجز ما يزيد على 120 ابتكاراً، أسهمت - بشكل فعال - في تسهيل حياة الناس بمختلف الاستخدامات.

وأكد أن معرض الدفاع الدولي (آيدكس) يمثل منصة عالمية، لاستكشاف أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي، ويعد نافذة عالمية للشركات والصناعات المحلية في مجال الدفاع والأمن، بما يعزز تنافسيتها عالمياً، ويسهم في النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية.