محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، في قصر البحر معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.

ورحب سموه بمعالي الشيخة حسينة متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأرحب بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية ..إضافة الى دعم الشراكات بين المؤسسات المختلفة في البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تسعى إلى ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة القائمة على أسس التفاهم والاحترام والتعاون المشترك لخدمة المصالح المتبادلة وتحقيق كل ما فيه خير الشعوب وازدهارها وتنميتها واستقرارها. من جانبها أعربت الشيخة حسينة عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة..وقالت إن بلادها ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع دولة الإمارات .. مؤكدة حرصها على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يجسد طموحات البلدين وشعبيهما.

واستحضر الجانبان الزيارات الأولى التي تمت بين قيادتي البلدين فقد قام الراحل نجيب الرحمن بزيارة إلى دولة الامارات عام 1974 فيما زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بنجلاديش عام 1984 ، وقدمت معالي الشيخة حسينة واجد صورة تذكارية تجمع والدها مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تعود الى عام 1974 .

وأكد الجانبان في ختام اللقاء.. حرصهما المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما خاصة في القطاعات التي تدعم مقومات التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ وسعادة ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية وسعادة محمد عمران سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة وعدد من المسؤولين والمواطنين .