جوائز جلفود للابتكار تكرّم العدد الأكبر من المنتجات المبتكرة والجديدة في الأسواق

شهدت ’جوائز جلفود للابتكار‘ تقديم العدد الأكبر من الجوائز في تاريخها، حيث ساهمت الفعالية في تكريم 12 منتجاً مبتكراً ومفهوماً جديداً في الأسواق قدمتها 11 دولة من 5 قارات مختلفة. وانعقدت فعالية توزيع جوائز الأغذية والمشروبات السنوية المرموقة على هامش معرض ’جلفود‘ أكبر فعالية تجارية سنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وشملت قائمة الجوائز لعام 2019، والتي استقطبت أكثر من 300 مشاركة في 12 فئة مختلفة، اثنتين من الجوائز الجديدة وهما: جائزة أفضل تأثير لتصميم الغلاف، وأفضل ابتكار للمنتجات الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال مارك نابير، مدير معرض ’جلفود‘: "يعكس توسيع نطاق قائمة الجوائز الممنوحة مدى تنوع القطاع وقدرة المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات على استشراف آفاق جديدة.

ويبرهن اتساع نطاق المشاركات من منتجات الصحة والعافية والمنتجات العضوية والمستدامة على النمو المستمر لهذه القطاعات، وقدرة معرض ’جلفود‘ على تأسيس أجندة خاصة بتطوير القطاع".

المبتكرون يستحوذون على أهم الجوائز

أحرزت الشركة الإماراتية ’هنتر فودز‘ أولى جوائز "أفضل ابتكار للمنتجات الجديدة" عن منتجها رقائق الفاكهة الاستوائية المختلطة، في حين فازت الشركة الإيرانية ’ماني فود ديفيلوبمنت‘ بجائزة ’أفضل تأثير لتصميم الغلاف‘ عن عبوةٍ للعسل الصافي.

وفي تعليقه على الفوز بالجائزة قال أنانيا نارايان المدير التنفيذي لشركة هانتر فودز "إنه لشرف كبير أن نحصد هذه الجائزة عن منتجنا من رقائق الفاكهة الاستوائية المختلطة، وهي مزيج من الموز والأناناس والكنتالوب، ما يجعلها وجبة خفيفة رائعة يمكن تناولها في أي وقت من اليوم. يؤكد فوزنا بهذه الجائزة على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، كما أننا نريد مواصلة الابتكار. يكمن السر في نجاح منتجات شركتنا في التحول والابتكار. لقد نجحنا العام الماضي في حصد جائزة أفضل منتج عضوي، أما هذا العام فتمثل إنجازنا بجائزة تطوير المنتجات وسنحرص على متابعة هذا المسار".

كما تم خلال حفل توزيع الجوائز تكريم المبتكرين في جميع مجالات القطاع عن مساهماتهم المتميزة في تطور القطاع. وحصلت شركة ’إتيرنيتي‘ Eternitea السريلانكية على جائزة "أفضل ابتكار في مجال المشروبات الخفيفة" عن منتجها مشروب الكولاجين، في حين فازت الشركة السويسرية ’ساستينابل كافي إس إيه‘ Sustainable Coffee SA بجائزة "أفضل ابتكار في مجال المشروبات الساخنة" عن منتجها من كبسولات القهوة محكمة الإغلاق، والمتوافقة على النحو الأمثل مع آلات ’آلة ’نسبريسو برو‘.

وقالت إليزابيث دا كوستا، الشريك المؤسس لدى ’ساستينابل كافي إس إيه‘ Sustainable Coffee SA مبتكرة المنتج الفائز:" نحن نؤمن بالاستدامة في تطوير منتجاتنا . لقد عملنا لمدة أربع سنوات ونصف للوصول إلى هذا الإنجاز. استغرق الأمر بعض الوقت للحصول على التوليفة المناسبة، والخروج بمنتج مبتكر إلى أقصى حد".

"حرصنا على اختيار القهوة من الحقول العضوية، انطلاقا من ترسيخ الاستدامة، وترك إرث مستدام للأجيال القادمة. أدركنا منذ وقت الأثر السلبي لتقنيات تحضير كبسولات القهوة على النظام البيئي لذا قررنا المضي قدما في هذا المشروع الصديق للبيئة. واجهنا عدة عقبات لتحقيق النجاح ولكن في نهاية المطاف تمكنا من إنجاز ما كنا نصبو إليه".

وحازت شركة ’بينار سوت مان سان إيه إس‘ Pinar Sut Man San A.S على جائزة "أفضل ابتكار في مجال منتجات الألبان" عبر منتج اللبنة الممزوجة بالشوكولاتة، بينما فازت شركة ’جلوبال للصناعات الغذائية‘ بجائزة "أفضل منتج للأغذية الحلال" عن برجر البروتين النباتي المصنوع من البازلاء والكرنب وبذور الكينوا.