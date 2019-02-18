اتفاقية تعاون عسكري بين شركة ليوناردو ومجموعة انترناشيونال جولدن جروب

أعلنت شركة " ليوناردو دي ار اس " ، عن إبرام توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة انترناشيونال جولدن جروب "آي جي جي" المتخصصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات العسكرية الاماراتية، وذلك لدعم مشاريع القوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة .

وأكد بيل جويان ، نائب الرئيس والمدير العام ستقوم شركة ليوناردو دي ار اس بإنشاء مركز متطور بمجمع آي جي جي الصناعي لتوفير الدعم الفني والتقني للقوات العسكرية الإماراتية، وتشمل توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين لشغل مناصب في قطاع التصنيع التكنولوجي.

وتعتبر شركة " ليوناردو دي ار اس "الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ومورد رئيسي للمنتجات والخدمات المتكاملة بالولايات المتحدة الامريكية في المجال العسكري من اهم شركاء أي جي جي ومقرها ابوظبي .

وقال بأن التعاون سيشمل دمج أنظمة الاتصالات المتقدمة لدعم العديد من مشاريع C4I التكتيكية وأنظمة تزويد الطاقة للمركبات القتالية على متن الناقلة الحربية بما يصل إلى 120kw (١٢٠ كيلو-وات) من الطاقة الكهربائية المتنقلة التي تغذي الأنظمة المعقدة والتي تعمل بأنظمة C4ISR، بالاضافة الى الرادارات وغيرها من الاجهزة الاستطلاعية.

وعبر بيل جويان "نحن على اتم الاستعداد لدعم القوات المسلحة الإماراتية بكافة المتطلبات التكنولوجية وعقد شراكات استراتيجية مع أحد أهم شركائها المحليين مجموعة انترناشيونال جولدن جروب". وأثنى نائب الرئيس والمدير العام لشركة ليوناردو على العلاقات العسكرية التي تجمع كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأكد حرصهم على توفير التوجيه الإداري والدعم التقني اللازم لتفعيل العمل المشترك والمتبادل بين القوات الأمريكية والإماراتية، مما يسمح لها بالعمل بشكل مترابط وعلى نطاق أوسع".

وقال بأن "النمو الأخير والذي حظيت به شركة ليوناردو مع دولة الإمارات يؤكد مدى تجذر العلاقات التجارية والاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهم على المشاركة في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021".