دائرة القضاء في أبوظبي تختتم دورة " التأمين العام" بالتعاون مع هيئة التأمين ومعهد التأمين القانوني...

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي؛ دورة " التأمين العام"، والتي تنظمها الدائرة بالتعاون مع هيئة التأمين ومعهد التأمين القانوني البريطاني، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأحكام وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الأصعدة، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية في جودة واتساق الأحكام القضائية.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إقامة هذه الدورات التدريبية بمشاركات دولية، وخاصة من قبل مؤسسات ذات النظم القضائية العريقة، بهدف إثراء الفكر القانوني والقضائي بالموضوعات ذات الصلة بالقضايا التأمينية في ضوء الممارسات الدولية وخاصة التجربة البريطانية، وذلك من خلال تبادل الأراء والنقاشات حول أهم الممارسات والاشكاليات المتعلقة بقضايا التأمين، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق عدالة ناجزة تأمينية عالمية الجودة.

وكانت دورة " التأمين العام" التي عقدت بمقر أكاديمية أبوظبي القضائية على مدى خمسة أيام، بمشاركة 14 من أعضاء السلطة القضائية. تضمنت عدد من المحاور أهمها؛ فهم طبيعة وملامح المخاطر والتأمين، ومعرفة الهيكلة والسمات الرئيسية لسوق التأمين. وفهم المبادئ القانونية الرئيسية التي تحكم عقود التأمين، والمبادئ التنظيمية والقانونية الرئيسية المطبقة في صفقات التأمين. إضافة إلى التعرف على الجوانب الرئيسية للأخلاقيات وحوكمة شركات التأمين والضوابط الداخلية لها.