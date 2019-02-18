دبي تستضيف أكبر مهرجان دولي للأجبان في المنطقة

تحمل "سوبيكسا" الشريك العالمي الخاص لشركات صناعات المأكولات والمشروبات، خبراً ساراً لعشاق ومحبي الأجبان من خلال تنظيم مهرجان الأجبان الأول من نوعه في الشرق الأوسط كجزء من مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام.

سيقام المهرجان في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي عند الساعة 7 مساءً يوم 22 فبراير و12 ظهراً في 23 فبراير، وسيعرض طيف واسع من أفضل أنواع الأجبان من كافة أنحاء العالم يقدمها مجموعة من أشهر المنتجين والمصنعين، الذين سيشاركون الخبراء والطهاة في تقديم أفضل العروض للزوار من عشاق ومتذوقي الأجبان.

وتعليقاً على ذلك، قالت إيدوينا سلفاتوري المديرة الإقليمية لشركة سوبيكسا في الشرق الأوسط: "باعتباره مهرجان الأجبان الأول من نوعه في المنطقة، فمن الواضح أن منتجي الأجبان في دولة الإمارات توّاقون لمثل هذا الحدث، الذي سيضم أصناف متنوعة من الأجبان غير المألوفة والعريقة والتقليدية، ونحن على ثقة بأنها ستبهر خبراء صناعة الأجبان أنفسهم. وستكون الفرصة متاحة أما الزوار لمقابلة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال والحاصلين على جوائز عالمية مرموقة والتفاعل معهم واكتساب الخبرات منهم".

وسيتواجد مارك تود، خبير الأجبان الشهير عالمياً وسفير العلامة التجارية لمنتجات الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية لشرح وتقديم معلومات وافرة لعشاق الأجبان والمدونين والمنتجين حول تحضير وصناعة مختلف الأصناف، معتمداً بذلك على خبرته الكبيرة الممتدة على مدار 30 عاماً في صناعة الأجبان والألبان. كما سيعرض مجموعة متنوعة من الأجبان الأمريكية التي تسلط الضوء على النكهات الرائعة والمذاق غير التقليدي بما يكمل التنوع الموجود في المطبخ المحلي.

كما سيقدم مطعم "ذا هاوس أوف تشيز" الذي يتواجد في دبي بدعم من مجلس الألبان الفرنسي عرضاً شهياً للأجبان الفرنسية بإشراف أربعة من الخبراء الذين سيستعرضون من خلال ورش العمل كيفية تحضير هذه الأجبان ذات المذاق الاستثنائي، وسيقومون بشرح كيفية تناولها في مختلف الأوقات.

وبين تلك العروض الشيقة وجلسات الطهي، يمكن للزوار الاستمتاع بالأطباق التقليدية التي يتم تحضيرها بالاعتماد على الأجبان من أمريكا اللاتينية وإيطاليا وأوروبا الشرقية واليونان والهند والشرق الأوسط وغيرها من الدول، وبإمكانهم أيضاً زيارة العشرات من أجنحة ومنصات العارضين، حيث ستتاح لهم الفرصة لتذوق عيّنات من منتجات الأجبان المعروفة، بما في ذلك جبن الماعز أو اكتشاف أصناف جديدة من الأجبان النيوزيلندية.

وأضافت سلفاتوري قائلة: "هذا المهرجان ليس مجرد فعالية للتذوق أو التعليم، إنه يمثل عالم كامل من الأجبان يضم مزيج متنوع من الأصناف والوصفات العالمية. ومن الملاحظ أنه في السنوات الأخيرة، أصبح الناس أكثر إدراكًا لتذوق مختلف أصناف الأجبان المتوفرة، ونتيجةً لذلك، فقد ازداد الطلب العالمي على هذه المنتجات.

واليوم، كل واحدٍ منا يفضل نوع معين من الأجبان، ولكن مهرجان الأجبان هذا سيوفر للعديد من الأشخاص فرصة جديدة لتذوق العديد من الأصناف المختلفة والفريدة من نوعها للمرة الأول وذلك في مكانٍ واحد. نحن واثقون بأن الزوار سيعجبون بالنكهات والوصفات الجديدة التي سيجربونها خلال المهرجان".

ومن خلال هذا التنوع، سيستعرض أشهر الخبراء على غرار فابيان ديجوليه بطل العالم في الأجبان وفرانسوا روبن الحائز على جائزة التخصص في صناعة الأجبان، وصانع الجبن الهندي مانسي جاساني، والطاهي مهند الشمالي من فندق "بهار" قدراتهم ومهاراتهم في صناعة أطباق غير تقليدية وفريدة من الأجبان.

وبإمكان العائلات الاستمتاع مع أطفالهم طوال اليوم في ركن الأطفال ومنطقة الرسم المخصصة لهم. كما يمكن لجميع الزوار الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 30% والمقدم من قبل شريك النقل الرسمي للمهرجان "كريم" وذلك باستخدام الرمز الترويجي CHEESEFEST، بتكلفة 20 درهماً لكل اتجاه.

تجدر الإشارة إلى أن الدخول سيكون مجاني لهذا الحدث الذي تنظمه "سوبيكسا" وهي الوكالة العالمية الخاصة لشركات صناعة المأكولات والمشروبات والتي تشارك بشكل كبير في تعزيز ثقافة الغذاء في جميع أنحاء العالم.