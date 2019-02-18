التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

من جانبه أكد معالي اليستر بيرت أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية راسخة وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد معاليه بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.