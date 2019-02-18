التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش معرض الدفاع الدولي آيدكس في مركز أبوطبي الوطني للمعارض.

حضر اللقاء سعادة سالم بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعضاء من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بعد ذلك مع معالي إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا على هامش "آيدكس 2019" حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس وزراء غينيا على هامش "آيدكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.