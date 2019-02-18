محمد بن زايد يستقبل وفد المجلس الوطني الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر وفد نواب المجلس الوطني في جمهورية فرنسا الصديقة برئاسة جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات الفرنسية في المجلس.

وبحث سموه والوفد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين خاصة في المجالات البرلمانية وإمكانات الاستفادة من تجارب الجانبين لما يصب في خدمة قضايا شعبيهما الصديقين.

كما تبادل سموه والوفد الفرنسي الحديث حول دور البرلمانات في دعم تطلعات الشعوب إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.