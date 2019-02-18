الإمارات تشارك في ندوة بجامعة الدول العربية حول تعزيز منظومة حقوق الإنسان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الندوة الإقليمية التي عقدت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ،حول موضوع "المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان"،وذلك بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ترأس وفد الدولة سعادة المستشار الدكتور ابراهيم عبيد آل علي رئيس محكمه أم القيوين الاتحادية الاستئنافيه.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي .

وقالت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الندوة ، أن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وذات بعد اجتماعي وقضائي ، ونتعرف خلالها على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي ، وعلى ماهية وآلية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وعلى التجارب الفضلى في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية .

ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة "45" للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .

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