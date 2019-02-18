سيف بن زايد يدشن "حميم" زورق القيادة المتطور على هامش "نافدكس 2019"

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، على هامش معرض "نافدكس" بدورته الخامسة زورق القيادة في جهاز حماية المنشآت "حميم" الذي يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة والخاصة بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتم تصنيعه وتجهيزه بشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي لبناء السفن وإحدى الشركات العالمية المرموقة في مجالات صناعة السفن العسكرية.

وبدأت المراسم بتفقد طابور "الكورفت" ثم توجه سموه للزورق لتدشينه حيث ارتفع العلم الإماراتي عالياً عليه ضمن مراسم التدشين الرسمية، ودوّن بعدها سموه في سجل الشرف كلمة بالمناسبة، وتجول سموه فيه مستمعاً إلى أهم ميزاته والتقنيات التي يقدمها قبل نزول سموه معلناً انتهاء مراسم التدشين.

حضر حفل التدشين معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط القوات المسلحة و وزارة الداخلية والضيوف المشاركين في معرض "نافدكس 2019" وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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