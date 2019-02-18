أسبوع البحرين للشركات الناشئة يستقطب المبتكرين والمستثمرين للمشاركة في منتديات متخصصة لريادة الأعمال









تستضيف مملكة البحرين الشهر المقبل "أسبوع البحرين للشركات الناشئة" الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دورها كمركز إقليمي لريادة الأعمال في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والسعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويتضمن الحدث سلسلة من الفعاليات الملهمة التي تستهدف مجتمع الشركات الناشئة بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات.

ويوفر الحدث، الذي يقام في الفترة ما بين 3-7 مارس المقبل، لمجتمع الشركات الناشئة منصة رائدة للتواصل والتعرف على منظومة الشركات الناشئة التي أسستها البحرين بفضل أطرها التنظيمية والاقتصادية الداعمة للأعمال، وذلك من خلال منتديات تقام بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، والشريك الاستراتيجي صندوق العمل "تمكين"، وبالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة.

وقال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن أسبوع البحرين للشركات الناشئة يعتبر من الفعاليات الملهمة لرواد الأعمال والمستثمرين والتي تشجع الابتكار والنمو في البيئة الحاضنة للشركات الناشئة. مضيفاً بأن المناخ التنظيمي الذي أرسيناه في السنوات الأخيرة قد وفر أساساً متيناً لمجتمع الشركات الناشئة، ونتطلع إلى تبادل المعرفة والأفكار، والفرص المتاحة في البحرين مع المشاركين في فعاليات الأسبوع.

وأضاف سعادة السيد خالد الرميحي: "نحن نشهد الآن تحولاً في قطاع الخدمات المالية في البلاد نتيجة التغيرات الكبيرة التي أحدثتها التكنولوجيا والشركات الناشئة، ونأمل أن يكون للتكنولوجيا والشركات الناشئة دور فاعل في قطاعات أخرى أيضاً، مثل قطاع الصناعة، ما سيشكل دفعة قوية لنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة".

وبدوره قال الدكتور إبراهيم جناحي، الرئيس التنفيذي لتمكين:

"يسرنا في تمكين أن نكون شريكا استراتيجيا لأسبوع البحرين للشركات الناشئة للمرة الثانية، مما يؤكد التزامنا بمساعدة المواهب الواعدة في تطوير المهارات المناسبة لاقتصاد المعرفة. هذه هي المهارات التي نحتاج إلى تشجيعها وتطويرها داخل البحرين. يأتي الإعلان عن أسبوع البحرين للشركات الناشئة بعد أسابيع فقط من إعلان "تمكين" لأول برنامج مواهب في المنطقة خصيصًا في الخدمات المالية الذي يركز على تدريب وتطوير البحرينيين في مجال تقنية التكنولوجيا المالية، وهو أحد أسرع القطاعات الناشئة نمواً".

وسوف يستقطب الحدث عدداً كبيراً من أصحاب الاختصاص الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والشركات والمسرعات والحاضنات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 2500 مشاركاً الفعاليات التي تستمر أسبوعاً كاملاً وتضم أكثر من 20 متحدثاً ومسابقتين للشركات الناشئة.

وتتضمن فعاليات الاسبوع، منتدى أنباوند البحرين “Unbound Bahrain” الحدث الرئيسي ضمن أسبوع البحرين للشركات الناشئة. ويعرض هذا المهرجان العالمي للابتكار بعضاً من المشاريع الناشئة والمبادرات الحكومية الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقمة التفكير غير الاعتيادي “Unreasonable Thinking Summit” وهو منتدى يقام على مدار يومين ويتناول قضايا الابتكار وتكنولوجيا الإحلال المصممة لتثقيف وتحفيز مجتمع الأعمال البحريني، وخاصة رواد المشاريع الناشئة.

وسيتضمن الأسبوع برامج تدريبية متخصصة لتشمل برنامج ريادة الأعمال التدريبي “Entrepreneurship Training” وهو عبارة عن ورش عمل تهدف إلى مناقشة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال بدءاً من الفكرة ووصولاً إلى تنفيذ خطة العمل. وبرنامج البحرين التكنولوجيا المتطورة “Bahrain Deep Tech Programme” على مدة ثلاثة أيام يشارك فيه الخبراء من حملة الدكتوراه والباحثين ورجال الأعمال، بهدف مناقشة وعرض التقنيات المتطورة وكيفية تحويل أفكارهم إلى فرص تجارية.

كما سيشمل برنامج الأسبوع جولة تعريفية لبيئة رواد الاعمال بالبحرين “StarUp Bahrain Ecosystem Tour” من خلالها يجتمع المشاركون في فعاليات الأسبوع مع المؤثرين الرئيسيين في قيادة تكنولوجيا الإحلال التي تؤكد على مكانة البحرين كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية الناشئة. وفعالية إربن إكسبيرينس “Urban Experience” للتواصل بين مجتمع الشركات الناشئة، لتبادل الأفكار فيما بينها، وتحديد مجالات التعاون والشراكات المحتملة. وبالإضافة إلى فعالية مسرعة أعمال فلات سكس لابز - البحرين “Flat6Labs Bahrain” التي تتيح الفرصة لرؤية الشركات الناشئة وهي تعرض مشاريعها الملهمة على المنصة أمام جمهور من المستثمرين، والمؤسسات الحكومية وقيادات الأعمال، وتفتح المجال أمامها لإمكانية إطلاق استثمارات جديدة وعقد اتفاقات تجارية مستقبلية.

ومن ناحية أخرى، يستضيف أسبوع البحرين للشركات الناشئة مجموعة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة "تنمو"، أولى شركات التمويل الاستثمارية؛ وتيم دريبر، أحد أشهر أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في العالم؛ ووليد البلاع، من صندوق الاستثمار المخاطر "إس تي في" أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في المنطقة والمؤسسة الرائدة على ساحة الاستثمار في الشرق الأوسط؛ ووجيهة عوض، خبيرة التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة البركة المصرفية في البحرين.

كما تضم قائمة المتحدثين السياسي والكاتب الهندي الدكتور شاشي ثارور، والمتحدث التحفيزي وخبير استراتيجيات الأعمال وصاحب الكتب الأكثر مبيعاً جون ساني؛ وخالد نسيبة، المدير العام لمنطقة دولة مجلس التعاون الخليجي في شركة "كريم"، أول تطبيق لحجز سيارات الأجرة في المنطقة؛ وأمير فرحة، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكو كابيتال"، شركة رأس المال الاستثماري التي تركز على إعادة تقديم منطقة الشرق الأوسط من خلال الابتكار وروح المبادرة في مجال التكنولوجيا؛ وعبد الله الشقصي، مؤسس شركة رأس المال الاستثماري "فيز فينتشر" في عمان؛ والدكتور كاميرون ميرزا ​، رئيس الاستراتيجية في جامعة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تعدّ مقراً إقليميا لمجموعة نشطة من الشركات الناشئة، مع وجود أكثر من 90 شركة لتشمل مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، بدعم من 23 حاضنة أعمال، وأربع مسرعات أعمال وبيئة تنظيمية توفر دعم ومختلف أنواع التمويل مما تتيح أمام الشركات الناشئة فرصة اختبار منتجاتها وخدماتها المبتكرة. وقد أصبحت الشركة الناشئة سكبليونو القائمة على التكنولوجيا أول شركة تنجح في الحصول على تمويل للتوسع في عملياتها من مؤسسة كويتية لتمويل رأس المال المخاطر “KISP Ventures”. ويعدّ منهج البحرين العملي في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، خطوة فاعلة لدعم الشركات الناشئة في ظل الإسهام الكبير الذي تقدمه التكنولوجيا والابتكار لتحول القطاعات الاقتصادية حول العالم.