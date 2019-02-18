منصور بن زايد يلتقي نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في معرض "آيديكس 2019"، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري، والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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