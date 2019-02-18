شرطة أبوظبي تناقش مع جهات حكومية ترميم متحف المقطع

ناقشت شرطة أبوظبي مع ممثلي الهيئات والدوائر والشركات الحكومية وعدد من الجامعات والمراكز المعنية بالثقافة والتراث آلية ترميم متحف المقطع في أبوظبي الذي يعد وجهةً سياحية وتراثية أصيلة.

وكانت اللجنة العليا للمشروع عقدت، اجتماعاً موسعاً، نظمه المشرف العام على قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وذلك في منطقة مبنى المقطع بالعاصمة، وجرى خلاله توزيع المهام والأدوار بين الجهات المعنية والتعاون فيما بينها لتجميع محتويات المتحف.

ويعد حصن المقطع أحد أهم المباني التاريخية في مدينة أبوظبي، والذي احتضن قسماً للشرطة على البر الرئيسي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بغرض مراقبة حركة المرور من وإلى الجزيرة، واليوم يقف شاهداً على التطور العمراني الذي حصل عبر تاريخ المدينة.