مائة عام هو المتوسط الجديد المتوقع لعمر الإنسان، بحسب المفكر المستقبلي العالمي الشهير، الدكتور بيتر...

أثار الدكتور بيتر ديامانديس، رائد الأعمال والمؤلف والمفكر المستقبلي العالمي الشهير والرائد الدولي في مجال الابتكار، ضجة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع عندما صرح بأن متوسط العمر المتوقع للإنسان يمكن أن يصل إلى 100 عام.

وأثناء حلوله ضيفًا في القمة العالمية للحكومات، ألقى الدكتور بيتر كلمة أيضًا في فعالية خاصة أُقيمت في نادي "كابيتال كلوب" في بداية هذا الأسبوع استعرض خلالها أفكاره حول الصحة وطول العمر، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وخلال هذا التجمع الذي ضم عددًا من أبرز الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، أشاد الدكتور بيتر ديامانديس بقوة ريادة الأعمال والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما كان له أثر كبير في النمو الهائل الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وفي حديثه عن تفاصيل بعض التطورات المهمة في مؤسسة "إكس برايز"، الرائدة في إدارة المسابقات التحفيزية والتي أسسها في عام 1995، قال: "نحن نعيش في زمن غير عادي وهذه المنطقة تسير في طريقها الصحيح لقيادة الثورة الصناعية الرابعة".

وتعمل مؤسسة "إكس برايز"، وهي مؤسسة غير ربحية، على تصميم وإدارة المسابقات العامة التي تهدف إلى تشجيع التطوير التقني الذي يصب في صالح البشرية جمعات. ويشمل مجلس أمنائها ومانحيها كلاً من جيف بيزوس وإيلون ماسك وجيمس كاميرون ولاري بايج وآريانا هافينغتون وراتان تاتا، إلى جانب غيرهم.

وانتهز الدكتور ديامانديس الفرصة لتقديم لمحة موجزة للحاضرين حول قمة "Abundance 360" الرائدة المقرر عقدها في دبي يومي 26 و27 مارس 2019 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل التي تستضيف القمة.

وفي كلمة بعنوان "الوفرة والنمو المطّرد"، قدم الدكتور بيتر للحاضرين لمحة عن قمة "A360"، وهي تجمع عالمي مميز يشارك فيه 360 شخصًا من الرؤساء التنفيذيين ومدراء المؤسسات العامة والمستثمرين ورواد الأعمال الملتزمين بتحويل مؤسساتهم إلى كيانات تهتم بالوفرة والنمو المطّرد.

ومن المتوقع أن تصبح قمة "A360" المقرر عقدها في دبي هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وستتيح لقادة القطاع الحكومي وقطاع الأعمال فرصة لا مثيل لها للتعرف على أحدث الأفكار بشأن التقنيات ذات النمو المطّرد، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز والواقع الافتراضي وتقنية البلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو والروبوتات، وغيرها من التقنيات، وكيف يمكنهم الاستفادة منها في تحويل أسواقهم وقطاعاتهم.

وفي تعليقه على ذلك، قال أمان ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "d’labs"، الشريك الاستراتيجي الحصري لـقمة "A360" في المنطقة: "يعكس تنظيم القمة في دبي مدى رغبة وحماس ديامانديس في مساعدة رواد الأعمال والقادة في المنطقة على فهم تأثير التقنيات المتسارعة، مع إطلاعهم بصورة مباشرة على معدل التغيير المتسارع الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي".

ويُعد الدكتور ديامانديس، الذي اختير ضمن "أعظم 50 شخصية قيادية في العالم" في التصنيف الذي نشرته مجلة فورتشن في عام 2014، هو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز" والمؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة "سينغولاريتي"، كما أنه مؤلف لاثنين من أفضل الكتب مبيعًا لدى نيويورك تايمز، وهما: "الوفرة – المستقبل أفضل مما تظن" و"الجرأة – السبيل إلى الازدهار والثروة وترك أثر عالمي".

وبصفته رائد أعمال، فقد أسس أكثر من 20 شركة في مجالات إطالة عمر البشر والفضاء ورأس المال الاستثماري والتعليم، كما أنه شريك مؤسس لصندوق "بولد كابيتال بارتنرز"، وهو صندوق استثماري يستثمر 250 مليون دولار أمريكي في التقنيات ذات النمو المطّرد.

واختتم الدكتور ديامانديس كلمته بقوله "إن أكبر مشاكل العالم هي أكبر فرص العمل فيه، وإنني أتطلع إلى العمل خلال القمة التي ستنعقد في شهر مارس على تسليح الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بالمعلومات والأفكار اللازمة لابتكار نماذج عمل ومنظومات جديدة للتغلب على هذه التحديات".