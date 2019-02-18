جلسات مطعم فلو تستضيف خبراء الاستدامة الرائدين في المنطقة

تدخل المواضيع ذات الصلة بالاستدامة والبيئة تحت دائرة الضوء خلال نسخة شهر فبراير من سلسلة جلسات فلو الحوارية، مفهوم الجلسات الحوارية الدورية في مطعم ’فلو‘ - الوجهة الرائدة في مفهوم الطعام الصحي في جميرا أبراج الإمارات - والتي تهدف لتثقيف وتغذية العقل والروح.

وستشهد الجلسة الحوارية الأحدث والمقررة يوم 25 فبراير تواجد ثلاثة خبراء معنيين بالاستدامة ممن يقودون المبادرات البيئية الإبداعية في عدد من المجالات الاجتماعية، من التخطيط الرئيسي للمدينة وتقليص كميات النفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى تثقيف الجمهور الأوسع حول كيفية اتخاذ خيارات تتسم بالوعي البيئي في حياتهم اليومية.

وبهذه المناسبة، قالت مولي هوليت - هاجينز، مديرة مطعم ’فلو‘: "نحرص من خلال مجموعة جلسات شهر فبراير على تعزيز الوعي حول مبادرات الاستدامة وحماية البيئة المبتكرة عبر استضافة مجموعة من المتحدثين الرائدين والملهمين. هدفنا لدى مجموعة مطاعم جميرا هو التوقف تماما عن استخدام أدوات المائدة البلاستيكية. ونتجه بكل إصرار نحو استخدام تقنيات تغليف مستدامة داعمة للبيئة، والعمل ضمن مطاعم خالية من المواد البلاستيكية ب بالمائة قبل هذا الصيف. هذه ليست سوى واحدة من سلسلة مبادرات الاستدامة التي نقودها ، وسيوفر هذا الحديث فرصة لنا لتشجيع إجراء حوار أكثر مرونة حول كيفية تنفيذ هذه المبادرات في المنزل. "نسبة 90% قبل الصيف".

وستعمل جلسة شهر فبراير من سلسلة جلسات فلو الحوارية على استكشاف كيفية مساهمة العامة في تقليص أثرهم البيئي، مع قيام المتحدثين بمشاركة تجاربهم الشخصية ونجاحاتهم وخططهم مع الحضور. تشمل قائمة المتحدثين كلاً من:

ميلي ميدوود: تشغل ميلي منصب محرر النسخة الرقمية من مجلة هاربر بازار العربية كما أنها الشخصية المؤثرة التي أطلقت مدونة ’ديزاين آند كونكر‘. وتعتبر ميلي أحد أبرز الناشطين في مجال حماية البيئة وتعمل دائماً على دعم مبادرات من أمثال أكياس وحقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام ورفض استخدام مصاصات الشرب والاستثمار في مستحضرات التجميل التي لا يتم اختبارها على الحيوان وخيارات المنتجعات وأنماط الحياة المستدامة التي تعمل على تقليص الأثر البيئي. وتمتلك ميلي الكثير من الشغف حيال الاستدامة، إذ تنشر مقالات بشكل منتظم في المجلات والمطبوعات التي تتناول قضية المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعمل على رفع سوية الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإبرام شراكات مع جهات من أمثال جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة من أجل بذل الجهود في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. وعلاوةً على ذلك، أسست ميلي





حملة شهرية مجانية تحمل اسم (Sweat for Sustainability)، وتستضيف فيها مجموعةً من أكثر النشطاء في مجال البيئة حماسةً بهدف إنقاذ الكوكب من خلال الأنشطة الشهرية وشراكات العلامات التجارية.

ماريسكا نيل: تعتبر ماريسكا ناشطةً بارزةً في مجال إدارة النفايات والحد منها، وهي فنانة بيئية تستخدم المواد المعاد تدويرها في أعمالها وإبداعاتها. وشهدت أعمال الفنانة الجنوب إفريقية القائمة على مبدأ "تحويل النفايات إلى كنوزٍ فنيّة" إقبالاً واسعاً من قِبل الكثير من المشاهير والشخصيات المميزة من أمثال تريفور نواه، مقدم برنامج ’ذا دايلي شو‘؛ وكريس فيد، المقدم الشهير في إذاعة ’فيرجن راديو دبي‘؛ وميسون بلوملي، نجم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ’إن بي أيه‘ ولاعب فريق ’دنفر ناجتس‘. وتصدرت ماريسكا العناوين العالمية مع حملة #wastemenot التي شهدت قيامها بتحويل النفايات اليومية إلى قطعة من الملابس من أجل رفع سوية الوعي بكمية النفايات التي يولدها الناس يومياً.

باهاراش باغريان: رئيس التخطيط العمراني في شركة دياموند ديفلوبرز (SEE Nexus)، يقود باهاراش فريقا من المهندسين المعماريين ومصممي الجيل القادم من المدن المستدامة.

مولي هوجنز: خبيرة التغذية، مولي هي مديرة مطعم فلو وانضمت إلى فريق العمل في أكتوبر 2017. وقد أشرفت على العديد من المبادرات الهامة لدى المطعم، من تقنيات التعبئة والتغليف الخالية من البلاستيك وصولاً إلى المنتجات التي تدعم الاستدامة.

ياسمين بدري : جزائرية الجنسية ، ولدت في فرنسا ، وأمضت شبانها في كندا قبل أن تنجح في مسيرتها المهنية في الصين، ثم دبي. وهي الآن تجمع بين خبرتها في قطاع الأزياء والتجزئة مع إحساسها بالمسؤولية الأخلاقية تجاه البيئة وترجمت موهبتها نحو دفع مبادرات الاستدامة لمؤسسة Nourafchan.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة "الاستدامة والبيئة" من سلسلة جلسات فلو الحوارية ستنعقد بين الساعة 6 و7 مساءً من يوم الاثنين الموافق 25 فبراير في مطعم ’فلو‘ في جميرا أبراج الإمارات بدبي.