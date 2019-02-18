مطعم كاسا دي تاباس يشارك في مهرجان دبي للمأكولات بأسلوبه الإسباني الفريد

كشف مطعم’كاسا دي تاباس‘ عن مشاركته ضمن مهرجان دبي للمأكولات في نسخته الجديدة لعام 2019، والتي ستمتدّ من 21 فبراير وحتى 9 مارس لتدعو الذواقة وعشاق الطعام لحضور الفعالية الشهيرة والمرتقبة واستكشاف أفضل وجهات الطعام وأكثرها تميزاً في المدينة. وسيشارك ’كاسا دي تاباس‘ المعروف بتقديم أشهى الأطباق الإسبانية التقليدية من 3 وحتى 9 مارس، وذلك من الساعة 8 وحتى الساعة 11 مساءً وسط أجواءٍ احتفالية فريدة.

وسيتفنن المطعم الرائد بتقديم تجربة مفعمة بالنكهات الإسبانية الأصيلة، مع عرض "مائدة الشيف" الخاص من إبداع طاهي المطعم المقيم بورجيس، الذي سيأخذ الضيوف في رحلة فريدة عبر مراحل تطور المطبخ الإسباني العريق. وستدلل الوجهة المرموقة حواسّ الذواقة مع باقةٍ من أطباق التاباس والباييا الشعبية، إلى جانب كميات غير محدودة من المشروبات الإسبانية الخاصة التي سيتم تقديمها طوال الأمسية. ولا يتوقف سحر هذه التجربة

الإسبانية الفريدة عند هذا الحد، بل يكتمل مع عرض راقص وحيّ يقدمه عدد من راقصي الفلامينكو المحترفين، إلى جانب درس في مبادئ الرقص كل ليلة ليمنحوا ضيوف المطعم أمسية تنبض بالبهجة والحياة.

وهكذا، يرحب مطعم ’كاسا دي تاباس‘ بضيوفه ويدعوهم إلى الاستمتاع بزيارة لا تنسى تحتفي بالثقافة الإسبانية الأصيلة، وتزخر بأشهى الأطباق والمشروبات الإسبانية، إلى جانب مجموعة مميزة من العروض الترفيهية الحية، وذلك مقابل 295 درهماً إماراتياً.

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن عرض "مائدة الشيف" يستقبل عدداً محدوداً من الضيوف يصل إلى 10 أشخاص فقط كل ليلة.