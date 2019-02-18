كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يضيع سكان دبي في ازدحامات المرور مقارنة بمدن العالم؟

لا تزال الاختناقات المرورية تمثل مشكلة للسكان في دبي، حيث أمضى السائقون في الإمارة 80 ساعة في المتوسط ​​في الاختناقات المرورية في عام 2018 ، وفقاً لبحث جديد.

وأظهر التقرير الذي أصدرته شركة إنريكس لمعلومات المرور أن دبي هي المدينة الأكثر ازدحاما في دولة الإمارات العربية وفي المرتبة 79 في العالم.

وفي أبو ظبي، قضى السائقون ما معدله 50 ساعة يجلسون في سياراتهم خلال ذروة حركة المرور في عام 2018، مما جعل عاصمة دولة الإمارات واحدة من أقل المناطق الحضرية ازدحاما في العالم – في المرتبة 180 من أصل أكثر من 200 مدينة.

وتجاوز ازدحام المرور في دبي فانكوفر و كيب تاون و كوبنهاجن و مانشستر و أوستن. والخبر السار هو أن مستوى الجمود الذي يمر به سائقو دبي ليس سيئًا كما هو الحال في العديد من المراكز التجارية الأخرى في البلدان الأخرى، بحسب غلف نيوز.

ومن حيث مقدار الوقت الضائع بسبب الازدحام، كان السكان في بوغوتا الأسوأ، بمعدل 272 ساعة خلال الاختناقات المرورية في العام الماضي، تليها روما (254 ساعة) ودبلن (246 ساعة).

وفي الولايات المتحدة، فقد السائقون 97 ساعة في السنة بسبب الازدحام، حيث كلفهم ذلك حوالي 87 مليار دولار في عام 2018 أو بمعدل 1،348 دولار للسائق الواحد.

وبشكل عام، صنفت “إنريكس” موسكو بأنها المدينة الأكثر ازدحاما في العالم. وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية تليها بوغوتا ومكسيكو سيتي وساو باولو في المراكز الخمسة الأولى.

وفي ما يلي قائمة بأكثر عشر مدن ازدحامًا في العالم:

1.موسكو

2. اسطنبول

3.بوغوتا

4. مكسيكو سيتي

5. ساو باولو

6. لندن

7. ريو دي جانيرو

8. بوسطن

9. سانت بطرسبرغ

10. روما