كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر المناطق شعبية للإيجار والشراء في دبي؟

كانت دبي مارينا أكثر المناطق لشراء المنازل في النصف الأول من عام 2018، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Property Finder.

ووفقاً للتقرير، شهدت المنطقة ضعفي عمليات البحث بالمقارنة مع وسط مدينة دبي التي احتلت المرتبة الثانية، تلتها كل من نخلة جميرا والمرابع العربية ودائرة قرية الجميرا.

وبالنسبة للنصف الثاني من العام، بقيت المناطق الأربعة الأولى دون تغيير، على الرغم من أن دائرة قرية جميرا هبطت أربع نقاط وتم استبدالها بأبراج بحيرات الجميرا، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال لقمان حاجي رئيس قسم الأبحاث في Property Finder “لقد أخبرني رئيس إحدى شركات الوساطة الرائدة في دبي مؤخراً أن أسعار العقارات الآن أقل من تكاليف البناء، لذا بغض النظر عما تعتقد أنه سيحدث في عام 2019، فإن الشراء في هذا السوق يمثل قيمة جوهرية رائعة”.

وأضاف “ربما تكون هناك فرصة جيدة لبيع العقارات، ولكن مع ثبات الإيجارات عند مستويات 2010 والخيارات التي لا نهاية لها للمشترين والمستأجرين على حد سواء، فهناك بطء كبير في هذا التصحيح المستمر”.

وبالنسبة للمستأجرين، كانت المناطق الأكثر طلباً في النصف الأول من عام 2018: دبي مارينا ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا وجميرا والبرشاء.

وفي النصف الثاني من السنة، انتقلت البرشاء إلى المركز الرابع، في حين جاء الخليج التجاري في المركز الخامس.

وأضاف حاجي “يمكن القول أن هذا هو أفضل وقت على الإطلاق للاستئجار في دولة الإمارات”. وتراجعت أسعار تأجير الشقق المعلن عنها في دبي بنسبة 30 في المائة في العامين الماضيين، مع أكثر من نصف هذا التراجع حصل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية وحدها.

ولاحظ التقرير أنه مع تسليم المزيد من الإمدادات إلى المالكين، بما في ذلك تاون سكوير ودبي هيلز العقارية، “نتوقع رؤية المزيد من الطلب المتولد في تلك المناطق مع توسع السكان وانتشارهم من المركز”.

كما أشار التقرير إلى أن “معنويات المستخدمين تجاه القطاع على الخارطة كانت لأغراض الاستثمار فقط، بينما فضلت الأغلبية السوق الثانوية عندما يتعلق الأمر بالشراء للاستخدام الشخصي”.