الامارات | "الصحة" تحذر من منتج طبي يحتوي على نسب مرتفعة من السموم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من منتج طبي يحتوي على نسب مرتفعة من السموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج " Cleanline-Ultra-sound Gel Sanitizer "، وهو جل للموجات فوق الصوتية، لاحتوائه على نسبة سموم مرتفعة.

وحسب التعميم الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري فإن المنتج " Cleanline-Ultra-sound Gel Sanitizer " المصنع في المملكة العربية السعودية لشركة " LALchemicals&cosmetics " وهو عبارة عن جل للموجات فوق الصوتية، حيث أظهر الفحص المخبري لثلاثة عينات من المنتج المذكور عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، كما تبين أن نسبة التسمم الخلوي فيه مرتفعة جداً، الأمر الذي يجعله غير ملائماً للاستخدام الطبي.

وذكرت الوزارة أن المنتج المذكور غير مسجل لدى إدارة الدواء لديها، إلا أنها حرصاً على سلامة المرضى، ارتأت ضرورة التحذير منه، وطالبت كافة مدراء المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء ومساعدي الصيادلة، ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، بضرورة اتخاذ اللازم حال اكتشافه .

وطالبت الوزارة المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن استخدام المنتج بضرورة التواصل معها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات علاجية له.