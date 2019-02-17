جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "عائلتي"









أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يناير 2019، والتي كان موضوعها "عائلتي". وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" بنسختها التاسعة المصور البحرينيّ "فاضل المتغوي"، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز CANON EOS M50 مُقدّمة من "كانون الشرق الأوسط".

نسخة شهر يناير من المسابقة شَهِدَت تفوّقاً للعدسة الخليجية، حيث بجانب "المتغوي" كان هناك المصور السعودي "حسين العبد اللطيف". أيضاً كان للمصورين الإيرانيين حضورٌ مميّز من خلال "جابر غلامي" و"سهراب كاوه"، أما تركيا فقد مثّلها في قائمة الفائزين المصور "أمير باجي".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يناير استخدام الوسم #HIPAContest_MyFamily.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الصور العائلية من أثمن أنواع الصور وأغلاها على القلوب، نحتفظُ بها بقلوبنا مؤطّرةً بالحب والتقدير الكبيرين. لقد شاركنا المصورون لحظاتهم العائلية القيّمة مستخدمين إبداعاتهم البصرية والمهارية. نبارك للفائزين ونرجو لباقي المشاركين الظفر بالفوز في النسخ القادمة.

المصور البحرينيّ "فاضل المتغوي" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: موقع الصورة كان في صحراء بوشكار في الهند، حيث كنتُ أقوم بتوثيق حياة الغجر، فالتقطتُ الصورة قبل شروق الشمس للحصول على إضاءةٍ جيدة.

سبق لي الفوز في العديد من الجوائز بالإضافة لكوني مدرّب ومحكّم في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكن الفوز بهذه المسابقة يعني لي الكثير من القيمة والانتشار والتقدير لعملي. سأواصل المشاركة وتقديم أفضل مالديّ سعياً وراء تكرار الفوز بإذن الله.

المصور التركيّ "أمير باجي"، يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة عام 2014 في إحدى القرى القريبة من مسقط رأسي في تركيا. التقينا مصادفة مع هذه العائلة وهما أجداد الطفل الظاهر في الصورة، حيث يعمل أبواه في مصنعٍ قريب. لقد رحّبوا بنا بحرارة ودعونا لتناول الخبز رغم فقرهم. ليست المرة الأولى التي أفوز بها لكنها قدّمت لي الكثير من الثقة بالنفس والدافعية للعمل والمنافسة على الجوائز الكبرى في جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير.