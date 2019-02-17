السودان تشارك ب 124 منتجاً وخدمة خلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس"

يشارك السودان للمرة الرابعة على التوالي في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" بجناح خاص وعدد من المنتجات العسكرية ذات الصناعات المحلية، تشمل 124 منتجاً وخدمة في مجالات الدروع والدبابات والمدفعية والذخائر والمهمات والخدمات وكذلك بالقوارب والكثير من الخدمات التي تقدم في مجال المقدرات من حيث بناء القواعد البحرية والجوية.
وقال علي عثمان محمود، مدير التعاون الخارجي والمتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السوداني، إن الجناح السوداني يسلط الضوء على دور القوات المسلحة السودانية ومشاركاتها العالمية والإقليمية ومسيرة تطورها. كما يعرض عدداً كبيراً من المنتجات الدفاعية تشمل الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدروع والدبابات القتالية والمركبات والقوارب البحرية للتدخل السريع إضافة للخدمات والإمكانات المتوفرة بالسودان.
وأشار إلى أن الجديد في مشاركة السودان هذا العام يتمثل في طرح منتجات جديدة لأول مرة في مجال الصناعات الداخلية، إضافة إلى طرح منتجين كبيرين في منصات لإطلاق صواريخ مدفعية من عيارات جديدة. وهذه العيارات ستدشن خلال فعاليات هذا المعرض، مستعرضاً المنتجات والخدمات الـ124 التي يتضمنها الجناح.
وأعرب عن شكره لقيادة الإمارات لإتاحتهم الفرصة للمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيداً بحسن الترتيب.
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