محمد بن زايد يلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش وعدداً من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين المشاركين في "آيدكس 2019"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع الذين يزورون البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، التي انطلقت اليوم.

فقد استقبل سموه، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.

وبحث الجانبان، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها إلى آفاق أوسع بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما استقبل سموه، كلا على حده، معالي ديفيد تونويان، وزير دفاع جهورية أرمينيا، ومعالي اليسكندر فولين، زير دفاع جمهورية صربيا، ومعالي ايفانتوس ابوستولاكيس، وزير دفاع اليونان، ومعالي الفريق أحمد قايد، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

ورحب سموه بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" باعتباره منصة عالمية في عرض الأنظمة الدفاعية والعسكرية المتطورة وملتقى للأفكار وتبادل الخبرات والتجارب لكبرى شركات ومصانع الدفاع العالمية.

وأعرب ضيوف الدولة عن سعادتهم بحضور افتتاح "آيدكس 2019"، الذي يستقطب القادة والخبراء العسكريين والشركات العالمية المختصة في صناعة التقنيات الدفاعية الحديثة لعرض أبرز ابتكاراتها ومنتجاتها في هذا المجال، إضافة إلى توفيره منصة لبحث توحيد الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحيوية المختصة بهدف تطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي المنشود، مشيدين بمستوى تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير العالمية.