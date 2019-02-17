"أمباسادور للمؤتمرات والمعارض" تستعد لتنظيم "معرض الصفقات المذهلة للسيارات"

تستعد "أمباسادور للمؤتمرات والمعارض" (ACEX) لتنظيم "معرض الصفقات المذهلة للسيارات" (Amazing Auto Deals Exhibition - AADE) على مدى ثلاثة أيام في الفترة بين 21 و23 آذار المقبل، استجابةً لنمو الطلب الإقليمي وتزايد الاهتمام بقطاع السيارات. ويتفرّد الحدث المرتقب في كونه أول معرض من نوعه للسيارات في الإمارات يقام في "ذا إنكور " في منتزه ريفرلاند دبي الواقع في قلب "دبي باركس آند ريزورتس"، مقدماً منصة موحدة تركز على مفهوم المتجر المتكامل لمدة 3 أيام. وسيقدم الحدث مظلة تجمع نخبة العلامات التجارية في عالم السيارات الفاخرة وأبرز الموزعين والتجار وممثلي مراكز قطع الغيار ومراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة وتأجير السيارات والبنوك، إلى جانب شركات التأمين والمزادات ومنصات الراديو الالكترونية ووسائل الإعلام المطبوعة والاتحادات الصناعية.

وتأسست "إمباسادور للمؤتمرات والمعارض" في العام 2016 في سبيل المساهمة في تحفيز التجارة ضمن الأسواق المتخصصة. وتماشياً مع رؤية الشركة في تنظيم فعاليات تجارية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، يتوقع أن يستقطب المعرض ما بين 5000 و5000 زائر ونحو 40 إلى 60 عارضاً، بما في ذلك عدد من أهم العلامات التجارية في عالم السيارات والموزعين وتجار السيارات الكلاسيكية والسيارات الفاخرة المستعملة وقطع غيار ما بعد البيع والموردين والعلامات التجارية للإطارات والملحقات والإكسسوارات، إلى جانب المعنيين بالتمويل والتأمين والمزادات والمنصات الإلكترونية ومنصات شراء السيارات والعلامات الرائدة في مجال زيوت السيارات.

ويأتي انعقاد "معرض الصفقات المذهلة للسيارات" في الوقت الذي يتوقع فيه أن تسجل مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط زيادة بمعدل أسرع مرتين من أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا بحلول العام 2022، أي ما يعادل نمو سنوي بمعدل يبلغ 4.5٪. وتتطلع "أمباسادور للمؤتمرات والمعارض" إلى إحداث تغيير إيجابي ضمن الأسواق المتخصصة، وذلك من خلال الجمع بين المشترين والبائعين المحترفين تحت مظلة واحدة وتوطيد جسور التواصل المباشر بين رواد قطاع السيارات، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لمساعدة الشركاء على تنمية الأعمال التجارية مع زيادة العوائد الاستثمارية، استناداً إلى قيم جوهرية من شأنها تحقيق النجاح القائم على تعزيز رصا العملاء وتحسين الكفاءة المهنية والوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وقال أحمد الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "أمباسادور للمؤتمرات والمعارض": "نتطلع قدماً إلى استضافة معرض الصفقات المذهلة للسيارات 2019"، والذي سيمثل منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم السيارات بمشاركة نخبة الأسماء المعروفة والعلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات وقطع الغيار والإطارات وصولاً إلى التأمين. وسيستقطب الحدث كبار اللاعبين الإقليميين والدوليين لتمتين أواصر التواصل والتعاون مع العلامات التجارية والتجار والزوار ومحبي السيارات