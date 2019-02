الاحتفال مع أبرز الطهاة الإيطاليين والمنتجين بتقديم أشهى المكونات الإيطالية على مدار الاٍسبوع خلال...

سيحظى زوار معرض جلفود هذا الأسبوع بفرصة لقاء الطهاة الإيطاليين المفضلين لديهم، والاستمتاع برحلة تذوق للطعام الإيطالي والمكونات الإيطالية الأصيلة التي يقوم بتقديمها أكثر من 200 ش في الجناح الإيطالي الذي تم افتتاحه بشكل رسمي للأعمال التجارية.

تم افتتاح جناح وكالة التجارة الإيطالية رسمياً صباح هذا اليوم من قبل كل من سعادة فالنتينا سيتا (Valentina Setta)، القنصل الإيطالي العام في دبي إلى جانب السيد جيانباولو برونو (Gianpaolo Bruno)، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان.

ولأول مرة في دورة معرض جلفود لهذه السنة، سيقوم أكثر من خمسة عشر من أمهر الطهاة الإيطاليين العاملين في أبرز المطاعم في دبي و القادمين من إيطاليا بإعداد أطباق مميزة وباقة من المأكولات المبتكرة التي تلبي مجموعة أساسية من متطلبات الحميات الغذائية ، بما في ذلك الحساسية المفرطة تجاه بعض الأطعمة وحساسية الغذاء بشكل عام وعدم تجانس الأطعمة و النظام الغذائي النباتي، إلى جانب إعداد وجبات طعام إيطالية فاخرة وعصرية، من خلال إعادة ابتكار الأطباق التقليدية المفضّلة لدى العائلات.

طوال أسبوع فعاليات معرض جلفود، ستقدم الطاهية الإيطالية الشهيرة كارلا كارلا بريليادوري (Chef Carla Brigliadori)، عرض Sfoglina أو ما يعرف باسم "فن تحضير الباستا الطازجة" في "مختبر الطعام الإيطالي". حيث ستكون الدعوة مفتوحة للمهنيين المهتمين ومحبي الطعام لمشاهدة هذا العرض والتعلم منه والاستمتاع بتذوق أروع وصفات الباستا.

أما غداً سوف يقوم الشيف والتر بوتينزا Chef Walter Potenza, وهو ممارس متميز ورائع ويمتلك خبرة هائلة في فنون المطبخ الإيطالي التقليدي بإعداد أطباق شهية ومميزة باستخدام المنتجات ذات المذاق الإيطالي الأصيل خلال مسابقة "نكهات من العالم" على منصة Tastes of The World، كما سيشارك أيضاً في هذا الحدث الطاهي الغني عن التعريف والحاصل على 3 نجوم ميشلان وسيد الأطباق المبتكرة الشيف هاينز بيك (Chef Heinz Beck)، حيث سيقدم عروض حية لبعض وصفاته العصرية والصحية على منصة "نكهات من العالم" Tastes of The World وضمن قائمة برنامج "دروس الطهي رفيع المستوى في مختبر الطعام الإيطالي". وذلك يوم الأربعاء 20 فبراير. لمزيد من المعلومات ، يرجى الضغط هنا.

وسيستضيف مختبر الطعام الإيطالي مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات ECI بالشراكة مع هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE ، وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرا ، لعرض ندوة بعنوان "الفرص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعات الأطعمة الحلال". تستهدف هذه الندوة التثقيفية المنتجين الإيطاليين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن أهمية الشهادات والإجراءات المتبعة للصادرات الغذائية الحلال و التي توافق معايير سوق الأغذية في الإمارات العربية المتحدة و عدد كبير من الأسواق الآسيوية.

يعدّ الجناح الإيطالي واحدًا من أكبر الأجنحة في معرض جلفود هذه السنة ويحظى بدعم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA). حيث سيقوم بعرض المنتجات الإيطالية عالية الجودة التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا"، بما في ذلك عدا" لا حصرا" الحبوب والبقوليات والدقيق والباستا والأرز ومنتجات الألبان والمنتجات المعلبة والمربى والعصائر والخبز والمحمصات والبسكويت والحلوى والوجبات الخفيفة والمأكولات البحرية والزيوت والدهون والتوابل مثل الخل، والقهوة والمشروبات. إنه حتماً الحدث المثالي للمستوردين والموردين والموزعين في قطاع الأغذية والمأكولات الذين سيجدون كل جديد و مفيد في مكان واحد .

واستكمالاً للاحتفالية المميزة بأسبوع المأكولات والأطعمة الإيطالية، ستستضيف وكالة التجارة الإيطالية الحدث الخاص TuttoFood (عبارة إيطالية للاحتفال بالطعام تعني جميع الأطعمة!) وذلك يوم الأربعاء في منتجع Four Seasons Resort في جميرا، حيث ستكون ليلة مميزة وخاصة للترويج والاحتفال بأحد أكثر المعارض الغذائية أهمية التي تقام في ميلانو في وقت لاحق من هذا العام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2019. لقد أصبح معرض TuttoFood من أهم المعارض عالمياً الذي يستهدف التجارة بين المؤسسات والشركات B2B المخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات، وقد حظى بمكانة مرموقة للغاية في مشهد الأطعمة والمكونات الغذائية الوطنية والدولية وذلك خلال ست سنوات فقط.

يتواجد مختبر الطعام الإيطالي التابع لوكالة التجارة الإيطالية في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S1-302، وفيما يلي قائمة المنتجين الإيطاليين المشاركين خلال معرض جلفود 2019:

Casinetto, كازينيتو للتجارة موزع يركز على "الطعام الإيطالي الحقيقي" الإقليمي والطبيعي المحضر بمهارة عالية، ويقدم في الوقت الحالي أكثر من 1500 صنف غذائي لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cirio, أحد الرواد الإيطاليين المتخصصين في إنتاج الطماطم والخضروات المعلبة

· I Love Italian Food (أحب الطعام الإيطالي), وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية تسعى إلى الترويج للطعام الإيطالي ونشره عالمياً

·Medi Mais, شركة متخصصة في تصنيع عصائر الحمضيات منذ عام 1989

·Monini SpA, واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير زيوت الزيتون الإيطالية

· OliOliena, شركة متخصصة في مجال إنتاج زيوت الزيتون بجودة عالية

· Santa Tecla, شركة إيطالية متخصصة في إنتاج زيت الزيتون

·Torrefazione Monforte, واحد من أكثر مصانع تحميص البن الصديقة للبيئة ابتكارًا على المستوى التقني في أوروبا