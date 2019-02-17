أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من شركة «أبوظبي للإعلام»، على أفضل الممارسات التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجال إسعاد المتعاملين خلال زيارة إلى إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأشاد المقدم حمدان سعيد الراشدي، مدير إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، بالتعاون المشترك بين الجانبين، بما ينعكس إيجابياً على أفراد المجتمع، وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

واطلع الوفد على عرض تقديمي عن أقسام الإدارة، ونبذة عن قنوات تقديم الخدمة، واستمع لشرح عن نظام الشكاوى الإلكتروني وآلية تسلمها عبر النظام وطرق التعامل معها ومعالجتها.

وتقدمت ميادة عز الدين رئيس وحدة إسعاد المتعاملين في «أبوظبي للإعلام»، نيابة عن الوفد بالشكر إلى إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين على التعاون في عرض تجربتها الرائدة في مجال إسعاد المتعاملين، معربة عن أملها في تنظيم المزيد من اللقاءات بين الجانبين.

كانت هذه تفاصيل خبر «أبوظبي للإعلام» تطلع على تجربة شرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.