«بلدية أبوظبي» تلتزم بمعايير الاستدامة في إنارة المدينة

أبوظبي (الاتحاد) نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، ورشة عمل استهدفت من خلالها استعراض مستجدات وتطورات دليل تصميم إنارة أبوظبي والتي جاءت تحت شعار «التحديات والفرص».

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق تفاصيل استراتيجية الإنارة في أبوظبي ويشكل دليل تصميم إنارة أبوظبي المرجعية الأساسية في هذه الاستراتيجية الهادفة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية والسياسات المتوافقة مع المعايير البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وقد أكد المهندس سامي الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، في افتتاح أعمال ورشة العمل، أن البلدية تسعى لتعزيز التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من ملاحظاتهم بهذا الشأن، والعمل على تنمية محاور الدليل بشكل منهجي، وذلك لتجسيد استراتيجية الإنارة في إمارة أبوظبي بالشكل الذي يحقق متطلبات الاستدامة.

وأضاف الهاشمي أن الالتزام بقيم ومعايير الاستدامة في تنفيذ جميع أعمال الإنارة، يعد أولوية وهدفاً لتحقيق التنمية المنشودة، ومن هذا المنطلق جاء دور بلدية مدينة أبوظبي في مجال الإنارة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الإنارة المنتشرة على الطرق والجسور والأنفاق، وإنارة مناطق المشاة.

وتضمنت الورشة ورقة عمل تحت عنوان «دليل أبوظبي للإنارة - التحديات والفرص»، قدمها المهندس ديفيد دن استشاري الإنارة في إدارة الدعم الفني لدى قطاع البنية التحتية وأصول البلدية.

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