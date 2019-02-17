رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة تمر بأزهى مراحلها التاريخية، وتشهد ازدهاراً غير مسبوق بما يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما التام إزاء مختلف الموضوعات المطروحة خليجياً وإقليمياً ودولياً، وبما يجسد علاقات الأخوة التاريخية التي يحرص على تعزيزها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت معاليها، في تصريح لها بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي: إن هذه الزيارة المهمة تأتي ترجمة حقيقية لما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمراراً للحوار المتواصل والتنسيق والتشاور القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص المجلسان على مواكبة علاقات الأخوة والتضامن والتعاون الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين من خلال عمل لجنة الأخوة البرلمانية بين المجلسين، وتسريع وتيرة الحوار والتشاور حول مجمل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة التضامن والتعاون العربي والإسلامي.

وأعربت معالي أمل القبيسي عن ترحيبها بزيارة معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، مشيرة إلى حرص معاليه على تقوية علاقات المملكة الشقيقة مع دولة الإمارات، ويسعى دوماً إلى تقوية الروابط والعلاقات البرلمانية المشتركة وترسيخها.

ونوهت بأن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي تتسم بالتميز والفاعلية، وتعكس علاقات الأخوة والتضامن المتميزة بين البلدين الشقيقين من خلال تنسيق المواقف والتشاور وتعزيز آليات الحوار بما يلبي طموحات البلدين والشعبين، ليكونا نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي.

وأشادت معاليها بعمق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، التي تتجسد من خلال تبادل الخبرات والمواقف الواحدة في المحافل البرلمانية الدولية، مشددة على الحرص على تطوير هذه العلاقات وتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويرافق معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية خلال الزيارة وفد من أعضاء المجلس يضم الدكتور عبدالله العتيبي والدكتورة نورة المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي، كما يرافق الوفد عدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.