حميد النعيمي يشيد ببرامج التطوير في عجمان

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على الابتكارات والمشاريع المميزة التي أطلقتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

جاء ذلك خلال زيارة سموهما منصة أسبوع عجمان للابتكار في مارينا عجمان ضمن شهر الابتكار.

ويعتمد البرنامج الذي أطلقته البلدية على تنوع المحتوى المطروح في كل مراحله، ليشتمل على أهم التقنيات المستقبلية، مثل المركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف إلى الوجه وطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من أحدث التقنيات التي من شأنها تسريع الخطى نحو المستقبل.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرحٍ وافٍ قدمته الشيخة نورة النعيمي مدير مركز (عجمان x) عن برنامج سلسلة المستقبل ومخرجات عام كامل من العمل المتواصل لمركز (عجمان X) والذي تبلور في مشاريع واقعية، بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

ويسلط برنامج سلسلة المستقبل الذي يتضمن ثلاث مراحل -بدءاً بالجلسات المعرفية- الضوء على أفضل الممارسات لشركاء التكنولوجيا؛ بهدف بناء الدعائم، وتوفير الحلول، ومرحلة تصميم الأفكار والمشاريع، من خلال جلسات تصميم الأفكار التي جمعت المسؤولين مع كبريات الشركات التقنية المختصة في المجال، وصولاً للمرحلة الختامية للبرنامج، والمتضمنة حلولاً تقنية جديدة ومشاريع مميزة ستطبق على أرض الواقع، منها مشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي.

كما اطلع سموه على بعض المشاريع المبتكرة الخاصة بدائرة البلدية والتخطيط، من ضمنها نظاما رقيب وبيان، ويعدان خطوة متقدمة في إنجاز عمليات وخدمات المفتشين في الدائرة، حيث يتمكن موظفو التفتيش في مختلف القطاعات من إجراء وإنهاء أعمالهم في مواقع العمل، وتسلم طلبات التفتيش الجديدة بشكل لحظي، كما بإمكانهم تحرير المخالفات للمخالفين، وتحصيل قيمة المخالفة عن طريق نظام إلكتروني متكامل وذكي، بالإضافة إلى تخطيط سير عملهم والمواقع التي يقومون بتفتيشها باستخدام خيارات عدة، تعتمد على الأولوية والأهمية والموقع المكاني والوقت المطلوب والمفضل لدى المتعاملين.

وتم عرض مشروع نظام أتمتة الأعمال الروبوتية «نشيط» الذي يتواءم مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ويعمل «نشيط» موظفاً افتراضياً ذكياً يقوم بالتفاعل والرد على طلبات المتعاملين بشكل تلقائي، بالإضافة لمحاكاة المهام كافة التي يؤديها الموظف العادي، من خلال الاستجابة إلى طلبات وخدمات المتعاملين كافة، ومعالجتها باستخدام التقنيات الذكية والرد على الخدمة، سواء كانت معلوماتية أم إجرائية، بحيث يتم التدقيق على المعاملة، والتأكد من صحتها بشكل آني وآلي، ثم أخذ الإجراء المناسب، وفقاً لاشتراطات العمل المعرفة في نظام الذكاء الاصطناعي، وإرسال المخرج النهائي للمتعامل أو طلب تصحيح الملاحظات فيها لاستكمال سير الإجراء لها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان ببرنامج «The Future Series» الذي أطلقه مركز (عجمان x) التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان لرسم الخطوط العريضة لمستقبل إمارة عجمان.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره بالبرنامج والمشاريع المبتكرة التي قدمتها البلدية، وتحقق نتائج مشرفة وتسهل وتطور عمل الدوائر الحكومية.

..ويدشن مشروع زيارة النزلاء الذكي عن بعد

دشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، مشروع زيارة النزلاء الذكي عن بعد لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ضمن مجموعة ابتكارات شرطة عجمان. يمثل المشروع نقلة نوعية إلكترونية وذكية في سرعة لقاء النزيل بذويه، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية، المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن تدشين المشروع جاء دعماً لتوجه القيادة الرشيدة بالتحول الذكي في تقديم الخدمات، ليمثل نقلة نوعية إلكترونية وذكية في سرعة لقاء النزيل بذويه، دون حاجة للحضور للمؤسسة لإتمام الزيارة، حيث يسهم المشروع في تخفيض إجراءات العمل، وتقليل الوقت المستغرق، ليحصل الزائر على خدمة الزيارة خلال وقت قياسي.

من جانبه، قال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، إن المشروع يهدف إلى مراعاة حقوق الإنسان، والحفاظ على الترابط الأسري والجانب النفسي والاجتماعي للنزلاء وذويهم.