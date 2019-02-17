حاكم عجمان يعزي في وفاة علي سعيد الملعاي

دبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله علي سعيد الملعاي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة العوير في دبي، عن خالص تعازيهما ومواساتهما لإخوة وأبناء وأسرة الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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