نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد بالفار العامري بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة مبخوت سعيد بالعضيلي العامري، وحمدان إلى كريمة حمد محمد بالكيلة العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في صالة هيلي للأفراح بالعين عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

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